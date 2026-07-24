Јелена Карлеуша: У дуговима сам

Аутор:АТВ редакција
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Српска пјевачица Јелена Карлеуша открила је да су јој кћерке Атина и Ника тренутно највећа подршка и да јој путем друштвених мрежа праве најбољи маркетинг за нове пјесме.
Пјевачица је признала да још није исплатила дугове настале током снимања спотова, али вјерује да ће их подмирити након љетне турнеје.
"Оне су сад на мору са татом и видим да каче ТикТокове, снимају се уз моје нове песме и то ми је најбитније. Праве ми маркетинг јер имају озбиљно добар ТикТок, имају Инстаграм, ја га немам, тако да праве маркетинг за маму", рекла је она. Казала је да јој је много значила њихова помоћ приликом снимања спота за нову пјесму, преноси Пинк.
Карлеуша је истакла да дугове за снимање спота још није исплатила, али да се нада успјешној љетњој сезони која ће јој донијети потребан новац да све дугове подмири.
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"Нисам платила, ја сам дужна, тако да се надам да ће ова летња турнеја донијети плаћање тих дугова. Али вриједело је јер сам надам се испунила очекивања публике", навела је она.
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