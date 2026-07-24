Како препознати прави мед у тегли: Ево на шта треба обратити пажњу при куповини

Аутор:АТВ редакција
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Ако добро обратите пажњу, један детаљ вам може открити да ли је у питању прави или лажни мед. Стручњаци упозоравају да приликом купивине многи праве грешку при провјери квалитета.
Ако сте се икада питали како разликовати квалитетан мед од лошијег производа, важно је знати да не постоји само један сигуран кућни тест. Ипак, неколико детаља може помоћи да стекнете бољу представу о томе шта се налази у тегли.
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Многи годинама провјеравају мед помоћу воде, шибица или папира, али стручњаци упозоравају да такве методе често нису поуздане.
Највећи проблем нису само очигледни фалсификати, већ и производи који изгледају као прави мед, а по квалитету знатно заостају за оним што очекујемо од природног пчелињег производа.
Окрените теглу наопако и посматрајте мјехурић ваздуха како се креће кроз садржај. Код гушћег и зрелијег меда мјехурић се обично помјера спорије, док се код разријеђених производа може кретати знатно брже.
Још један детаљ може бити од помоћи. Када мед посматрате под јаким свјетлом, понекад се могу уочити ситне честице полена или воска.
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Њихово присуство не значи аутоматски да је мед врхунског квалитета, али потпуно провидан садржај без икаквих трагова природних честица може бити разлог за додатну пажњу.
Многи купци сматрају да је кристализација знак да се мед покварио, али то није тачно.
Код већине врста природног меда кристализација је нормалан процес који се јавља након одређеног времена. Багремов мед може дуго остати у течном стању, док ливадски, сунцокретов и неке друге врсте често кристалишу много раније.
Зато кристалисан мед у тегли није разлог за забринутост. Напротив, често може бити знак да производ није био изложен јакој термичкој обради.
Кап меда у води, паљење шибице или тест са папиром годинама се представљају као сигурни начини провјере квалитета.
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Међутим, стручњаци упозоравају да ови тестови не могу поуздано разликовати прави мед од одређених врста сирупа или производа слабијег квалитета.
Много је корисније обратити пажњу на поријекло, декларацију и изглед самог производа.
Куповина директно од провјереног пчелара и даље је један од најбољих начина да будете сигурнији у поријекло производа.
На пијаци питајте за врсту паше, годину врцања и начин чувања. У продавницама пажљиво прочитајте декларацију и обратите пажњу на наведено поријекло меда.
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Када бирате мед у тегли, немојте се ослањати само на један трик или један тест. Густина, изглед, кристализација, поријекло и декларација заједно дају много јаснију слику о квалитету производа.
Најбољи мед се обично препознаје по комбинацији више знакова, а не по једном једином детаљу, пише Крстарица.
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