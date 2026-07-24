Пронађена дјевојчица (12) која је јуче нестала: Био активиран систем Пронађи ме

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Анђелија Д. (12) из Београда чији је нестанак приајвљен јуче, 23. јула, пронађена је. Ову информацију саопштио је МУП Србије.
Дјевојчица се, неповријеђена, сама вратила кући, додаје се у саопштењу.
Подсјетимо, дјевојчица је посљедњи пут виђена око 11.30 часова у Улици Ратка Митровића 65.
Због нестанка дјевојчице синоћ је активиран систем Пронађи ме.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Србија
14 ч0
Србија
15 ч0
Србија
17 ч0
Србија
23 ч0
Најновије
08
48
08
47
08
34
08
26
08
16
Тренутно на програму