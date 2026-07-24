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Пронађена дјевојчица (12) која је јуче нестала: Био активиран систем Пронађи ме

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 07:04

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Анђелија Д. (12) из Београда чији је нестанак приајвљен јуче, 23. јула, пронађена је. Ову информацију саопштио је МУП Србије.

Дјевојчица се, неповријеђена, сама вратила кући, додаје се у саопштењу.

Подсјетимо, дјевојчица је посљедњи пут виђена око 11.30 часова у Улици Ратка Митровића 65.

Због нестанка дјевојчице синоћ је активиран систем Пронађи ме.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Београд

Пронађи ме

пронађена дјевојчица

МУП Србије

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