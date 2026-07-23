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УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Два дјечака возила тротинет ауто-путем, возачи у чуду

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 15:37

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УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Два дјечака возила тротинет ауто-путем, возачи у чуду

Медији у Србији објавили су узнемирујући снимак на којем се виде два дечака како електричним тротинетом возе ауто-путем између Инђије и Старе Пазове.

Овакво понашање представља озбиљну опасност, прије свега по животе дјеце, али и по све остале учеснике у саобраћају. На ауто-путу, гдје се возила крећу великим брзинама, довољан је само један тренутак непажње да дође до трагедије.

Овај случај још једном указује на потребу за јачом контролом малољетника који управљају електричним тротинетима и скутерима, али и на одговорност њихових родитеља. Упозорења очигледно нису довољна, због чега је неопходно доследније спровођење закона и појачан надзор.

Све је више оних који сматрају да су управо драстичне казне за родитеље једини начин да се стане на пут бахатој и непрописној вожњи деце на електричним тротинетима и скутерима, пре него што се догоди несрећа са трагичним исходом.

Безбједност деце и свих учесника у саобраћају мора бити апсолутни приоритет.

(indjija.news)

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Тагови :

електрични тротинет

ауто-путеви

саобраћај

Србија

Nova Pazova

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