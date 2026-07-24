Радови гасе струју у дијеловима Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Крмина и Стражбеница струје неће имати од 08:30 до 14:30, док дио Стричића струје неће имати од 09:00 до 14:00 часова.
Како је саопштено из Електрокрајине, дијелови улица Боже Николића, Симе Матавуља, Краља Петра II бр. 89-91 и Милоша Црњанског струје неће имати од 09:00 до 12:00 часова.
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Дијелови улица Академика Милана Васића, Старог Вујадина и Старчевица без струје остају од 09:00 до 12:00 часова, док дио улице Браће Југовића од 09:30 до 12:30 остаје без струје..
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