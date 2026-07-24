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Радови гасе струју у дијеловима Бањалуке

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 07:38

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Радови гасе струју у дијеловима Бањалуке
Фото: Уступљена фотографија

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови насеља Крмина и Стражбеница струје неће имати од 08:30 до 14:30, док дио Стричића струје неће имати од 09:00 до 14:00 часова.

Како је саопштено из Електрокрајине, дијелови улица Боже Николића, Симе Матавуља, Краља Петра II бр. 89-91 и Милоша Црњанског струје неће имати од 09:00 до 12:00 часова.

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Дијелови улица Академика Милана Васића, Старог Вујадина и Старчевица без струје остају од 09:00 до 12:00 часова, док дио улице Браће Југовића од 09:30 до 12:30 остаје без струје..

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

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