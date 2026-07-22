Logo

Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 07:30

Коментари:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће данас, од девет до 14 часова бити дио улице Ненада Костића, као и дио насеља Буквалек, саопштили су из "Електрокрајине".

Без напајања електричном енергијом од 8.30 до 14.30 часова биће и дијелови насеља Горња Чесма, Крчмарице, Крупа на Врбасу, Крмине и Стражбениц

"Од девет до 12 часова струје неће бити у дијеловима улица Јарослава Хашека, Ивана Горана Ковачића, Херцегновска и Марка Миљанова", навели су из овог предузећа.

Дио улице Старине Новака, бр. 19 остаће без струје од 9.30 до 12.30 часова.

илу-хороскоп-15062026

Занимљивости

Хороскоп за сриједу: Могуће добре вијести за један знак

Струје неће бити од девет до 14 часова ни у дијеловима насеља Стричићи, Павићи, Хазићи и Савановићи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

Коментари (0)

Више из рубрике

Славина, чесма

Бања Лука

Драгочај пет дана без воде, мјештани огорчени

1 д

1
Стубови за струју.

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке остају без струје

1 д

0
Послије прозивки и напада на АТВ - извињење

Бања Лука

Послије прозивки и напада на АТВ - извињење

1 д

3
Сахрањен Дарко Гуњић Гуња

Бања Лука

Посљедњи поздрав легенди: Сахрањен Дарко Гуњић Гуња

1 д

1

  • Најновије

10

22

Невесиње овако нешто не памти: Херцеговину опустошило невријеме

10

14

Доналд Трамо одобрио нуклеарни споразум са Саудијском Арабијом

10

12

Невјероватан скандал: Боловала 19 година, па тужила државу

10

05

Крај јула доноси преокрет за четири хороскопска знака

10

04

Када и како би могло нестати човјечанства?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима