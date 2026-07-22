Ове бањалучке улице и насеља данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због радова на електромрежи без струје ће данас, од девет до 14 часова бити дио улице Ненада Костића, као и дио насеља Буквалек, саопштили су из "Електрокрајине".
Без напајања електричном енергијом од 8.30 до 14.30 часова биће и дијелови насеља Горња Чесма, Крчмарице, Крупа на Врбасу, Крмине и Стражбениц
"Од девет до 12 часова струје неће бити у дијеловима улица Јарослава Хашека, Ивана Горана Ковачића, Херцегновска и Марка Миљанова", навели су из овог предузећа.
Дио улице Старине Новака, бр. 19 остаће без струје од 9.30 до 12.30 часова.
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Струје неће бити од девет до 14 часова ни у дијеловима насеља Стричићи, Павићи, Хазићи и Савановићи.
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