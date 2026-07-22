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Колико далеко камера за брзину може да вас сними?

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 08:25

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Нови мобилни радари у КС
Фото: МУП КС

Готово сваки возач бар једном је угледао камеру за контролу брзине поред пута, нагло пустио гас и запитао се да ли је већ касно.

Одговор зависи од тога да ли се возило у том тренутку већ налази у зони у којој камера може да измјери брзину.

Супротно увријеженом мишљењу, стационарне камере не мјере брзину стотинама метара унапријед. Оне имају прецизно одређену зону мјерења у којој региструју возило и биљеже прекршај.

Камера не мјери чим је угледате

Један од најраспрострањенијих система за контролу брзине у Европи, ГАТСО РТ4, мјери брзину возила на удаљености од приближно 10 до 100 метара.

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То значи да чињеница да сте камеру примијетили 300 или 400 метара раније не значи да је уређај већ забиљежио вашу брзину. Камера реагује тек када возило уђе у подручје предвиђено за мјерење.

Ипак, то не значи да је безбједно нагло кочити непосредно прије камере. Ако у зону мјерења уђете брже од дозвољене брзине, уређај ће регистровати прекршај чак и ако сте неколико тренутака раније почели да успоравате.

Најсигурнији начин да избјегнете казну јесте да брзину прилагодите ограничењу, а не да покушавате да реагујете у посљедњем тренутку.

Камере нису исто што и полицијски радари

Додатну забуну међу возачима ствара мијешање стационарних камера, полицијских радара и ласерских уређаја.

Камере постављене поред пута раде у унапријед одређеној зони, док преносиви радари и ласерски мјерачи које користи полиција могу да мјере брзину са знатно веће удаљености.

Због тога правило које важи за камеру у кућишту поред пута не мора да важи и када се сусретнете са полицијском контролом на терену.

Не постоји иста удаљеност између знака и камере

Многи возачи вјерују да постоји тачно прописана удаљеност између знака који упозорава на контролу брзине и саме камере. Међутим, такво универзално правило не постоји.

Положај знака зависи од врсте саобраћајнице, прегледности пута и услова у саобраћају. Његова сврха је да возаче упозори на надзор и омогући им да на вријеме прилагоде брзину.

Камера вас неће регистровати само зато што сте је вид‌јели у даљини, али неће ни занемарити прекорачење ако у њену зону мјерења уђете пребрзо. Зато је једино поуздано правило једноставно – возите у оквиру ограничења и не ослањајте се на кочење у посљедњем тренутку, преноси Телеграф.

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Тагови :

Камера

Брзина

вожња

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