Многи дијелови Бањалуке остају без струје

Дијелови улица Средњошколска и Бранка Грбчића струје неће имати од 08:00 до 11:00 часова, док дио улице Ивана Горана Ковачића без струје остаје од 09:00 до 12:00 часова.

Дијелови улица Бранка Мораче, Колубарска, Козарска, Рашка, Скендера Куленовића, Стевана Мољевића и Томе Радуловића без струје остаје од 09:30 до 12:30.

Од 11:30 до 13:00 часова струје неће имати дијелови насељ Дебељаци, Понир, Чаврази и Бијели Поток.