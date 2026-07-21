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Многи дијелови Бањалуке остају без струје

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 07:31

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине Бањалука.

Дијелови улица Средњошколска и Бранка Грбчића струје неће имати од 08:00 до 11:00 часова, док дио улице Ивана Горана Ковачића без струје остаје од 09:00 до 12:00 часова.

Дијелови улица Бранка Мораче, Колубарска, Козарска, Рашка, Скендера Куленовића, Стевана Мољевића и Томе Радуловића без струје остаје од 09:30 до 12:30.

Од 11:30 до 13:00 часова струје неће имати дијелови насељ Дебељаци, Понир, Чаврази и Бијели Поток.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

насеља без струје

искључење струје

Бањалука

Струја

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