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Потресни детаљи трагедије: Мајка довела дјецу на базен, па угледала како мушкарац носи тијело њеног дјетета

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 13:38

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Потресни детаљи трагедије: Мајка довела дјецу на базен, па угледала како мушкарац носи тијело њеног дјетета
Фото: Pixabay

Јуче се у аква-парку у Смедереву догодила стравична трагедија када се утопило дијете.

Како сазнаје Телеграф.рс, мајка је јуче на базене дошла са шесторо дјеце, а убрзо им се придружио и отац. Малишани су се све вријеме безбрижно играли и купали у дјечијем базену, када се у секунди све претворило у пакао.

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Врисак прекинуо тишину: "Видјела сам човјека како носи дијете"

Несрећна мајка је у једном тренутку чула драматичан врисак који је одјекнуо аква-парком. Када је подигла поглед, угледала је језив призор - непознати мушкарац већ је носио беживотно тијело њеног дјетета извучено из воде.

На лицу мјеста одмах је започета драматична борба за живот малишана. Екипе Хитне помоћи дуже од сат времена покушавале су реанимацију на самим базенима, док су родитељи и присутни посјетиоци у шоку и сузама посматрали надљудске напоре љекара. Нажалост, упркос свим напорима, дјечаку није било спаса.

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Тагови :

Смедерево

преминуло дијете

трагедија

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