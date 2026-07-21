Потресни детаљи трагедије: Мајка довела дјецу на базен, па угледала како мушкарац носи тијело њеног дјетета

Аутор:АТВ редакција
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Јуче се у аква-парку у Смедереву догодила стравична трагедија када се утопило дијете.
Како сазнаје Телеграф.рс, мајка је јуче на базене дошла са шесторо дјеце, а убрзо им се придружио и отац. Малишани су се све вријеме безбрижно играли и купали у дјечијем базену, када се у секунди све претворило у пакао.
Хроника
Убица мајке и брата изолован и везан због сигурности других затвореника
Несрећна мајка је у једном тренутку чула драматичан врисак који је одјекнуо аква-парком. Када је подигла поглед, угледала је језив призор - непознати мушкарац већ је носио беживотно тијело њеног дјетета извучено из воде.
На лицу мјеста одмах је започета драматична борба за живот малишана. Екипе Хитне помоћи дуже од сат времена покушавале су реанимацију на самим базенима, док су родитељи и присутни посјетиоци у шоку и сузама посматрали надљудске напоре љекара. Нажалост, упркос свим напорима, дјечаку није било спаса.
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