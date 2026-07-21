Дијете страдало у аква-парку, затражена обдукција

Трагични догађај потресао је Смедерево - дијете је изгубило живот у аква-парку, а овим поводм се огласило и надлежно тужилаштво.

Како је саопштено, дежурни јавни тужилац одмах је по пријави изашао на лице мјеста и у сарадњи са полицијским службеницима ПУ у Смедереву обавио увиђај како би се прикупили сви материјални докази.

Наложене све неопходне радње

У циљу утврђивања свих тачних околности под којима је дошло до ове трагедије, тужилаштво је наложило обдукцију тијела дјетета.

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„У циљу расвјетљавања свих околности овог трагичног догађаја, биће обављена обдукција, као и предузете све друге неопходне радње, о чему ће јавност бити благовремено обавијештена”, наводи се у званичном саопштењу тужилаштва.

Истрага је у току, а надлежни органи настављају рад на утврђивању евентуалне одговорности и свих детаља који су претходили овој несрећи.

(Телеграф.рс)