Паљанин пао током претреса: Полиција пронашла арсенал оружја

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Пале лишили су слободе лице иницијала Н.А. са Пала, због основа сумње да је починило кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
"Дана 20. јула, на основу усмене наредбе судије за претходни поступак Основног суда Соколац, полицијски службеници извршили су претрес куће, помоћних објеката и путничког моторног возила које користи наведено лице", навели су из ПУ источно Сарајево.
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Приликом претреса пронађено је и привремено одузето сто педесет и осам комада метака различитог калибра, као и један нож.
О свему је одмах обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, а против осумњиченог слиједе даље законом предвиђене мјере и радње.
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