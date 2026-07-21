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Паљанин пао током претреса: Полиција пронашла арсенал оружја

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 10:16

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Паљанин пао током претреса: Полиција пронашла арсенал оружја
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске станице Пале лишили су слободе лице иницијала Н.А. са Пала, због основа сумње да је починило кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

"Дана 20. јула, на основу усмене наредбе судије за претходни поступак Основног суда Соколац, полицијски службеници извршили су претрес куће, помоћних објеката и путничког моторног возила које користи наведено лице", навели су из ПУ источно Сарајево.

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Приликом претреса пронађено је и привремено одузето сто педесет и осам комада метака различитог калибра, као и један нож.

О свему је одмах обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, а против осумњиченог слиједе даље законом предвиђене мјере и радње.

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Подијели:

Тагови :

Пале

хапшење

претреси

производња оружја

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