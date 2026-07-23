Истраживање: Oва врста тренинга може подмладити тијело и до осам година

Аутор:АТВ редакција
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Годинама су љубитељи фитнеса највећи нагласак стављали на кардио вјежбе.
Иако су оне и даље одличан избор за одржавање кондиције и здравља срца, све више истраживања показује да је тренинг снаге једнако важан за дугорочно здравље и успоравање процеса старења.
Иако увођење тренинга с теговима захтијева одређено планирање, посебно код почетника, ново истраживање сугерише да управо ова врста физичке активности може значајно смањити биолошку старост организма.
Студија објављена у научном часопису Biology анализирала је утицај тренинга снаге на процес старења код готово 5.000 мушкараца и жена старости од 20 до 69 година.
Резултати су показали да је 90 минута тренинга снаге седмично повезано са смањењем биолошке старости за готово четири године. Код испитаника који су тренирали 180 минута седмично, биолошка старост била је нижа за чак осам година.
Здравље
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Ови резултати у складу су с важећим здравственим препорукама. Америчке смјернице за физичку активност савјетују одраслима најмање 150 минута умјерене физичке активности седмично, уз најмање два дана посвећена вјежбама снаге.
Истраживачи наводе да тренинг снаге може ублажити посљедице хроничних болести, успорити губитак мишићне масе, убрзати метаболизам у мировању, подстаћи сагоријевање масти и побољшати здравље кардиоваскуларног система.
Све то доприноси споријем старењу ћелија и очувању организма.
Једноставно речено, особе које редовно раде тренинг снаге могу бити биолошки млађе од своје стварне животне доби.
Стручњак Алберт Матени за магазин Women's Health упозорио је да резултате ипак треба посматрати с одређеном дозом опреза.
Како је објаснио, учесници истраживања сами су пријављивали колико често тренирају, што оставља могућност субјективних процјена. Такође, студија није пратила тачно дефинисан програм тренинга снаге.
Ипак, основни закључак остаје исти – више тренинга снаге повезано је с дужим теломерама, заштитним завршецима хромозома који се сматрају једним од показатеља биолошког старења.
"Већи број сати тренинга директно је повезан с дужим теломерама", истакао је Матени.
За особе које до сада нису радиле тренинг снаге почетак може дјеловати захтјевно, али стручњаци истичу да за прве кораке није потребна никаква посебна опрема.
Препоручује се фокус на велике мишићне групе, посебно ноге, кроз вјежбе попут чучњева, искорака и пењања на степеник.
За горњи дио тијела добар избор су склекови и згибови.
Како кондиција напредује, интензитет тренинга може се постепено повећавати већим бројем понављања, већом висином степеника или коришћењем еластичних трака, преноси Дан.
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