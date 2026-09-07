Екипа АТВ-а у Јерусалиму: Додик почасни гост

Аутор:АТВ редакција
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Екипа АТВ-а извјештава из Јерусалима, гдје прати посјету предсједника Републике Српске Милорада Додика, који у Израелу борави као почасни гост поводом десет година од смрти Шимона Переса.
Додик ће се у Патријаршији састати са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, а потом ће присуствовати комеморативној служби на Брду Херцл.
У оквиру ове посјете предвиђено је и његово присуство свечаном пријему поводом 250 godina независности САД у Музеју толеранције.
У делегацији Српске је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић.
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