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Екипа АТВ-а у Јерусалиму: Додик почасни гост

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07.09.2026 21:09

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Застава Израела
Фото: АТВ

Екипа АТВ-а извјештава из Јерусалима, гдје прати посјету предсједника Републике Српске Милорада Додика, који у Израелу борави као почасни гост поводом десет година од смрти Шимона Переса.

Додик ће се у Патријаршији састати са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, а потом ће присуствовати комеморативној служби на Брду Херцл.

У оквиру ове посјете предвиђено је и његово присуство свечаном пријему поводом 250 godina независности САД у Музеју толеранције.

У делегацији Српске је и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић.

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Тагови :

Република Српска

Милорад Додик

Јерусалим

Ана Тришић Бабић

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