Ватра се поново разбукатала и приближила манастиру Возућица

Аутор:АТВ редакција
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Шумски пожар у близини манастира Возућица у послијеподневним часовима поново се разбуктао и дошао до самог манастира, али су ватрогасци успјели да зауставе ширење ватре, рекао је Срни протојереј-ставрофор Зоран Живковић.
"Манастир тренутно није угрожен, али је био данас када се поново појавио и ватра дошла скоро до самог манаситра", навео је отац Живковић.
Он је испричао да су ватрогасци и 15-ак мјештана који су се одазвали на његов позив данас око 15.00 часова успјели да локализују пожар, али да се ватра поново разбукатала.
"Пожар је локализован пред саму ноћ. Дими се још, али мјештани ће обилазити, а и ватрогасци ће бити са нама у контакту и спремни да реагују", додао је отац Живковић.
Пожар је јуче захватио шуму у близини манастира Возућица, а на терену су били полиција, ватрогасци, шумари и локално становништво.
Манастир Возућица припада Митрополији дабробосанској Српске православне цркве. Посвећен је Светој Тројици, а изграђен је у 14. вијеку као задужбина српског краља Драгутина.
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