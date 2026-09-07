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ФБиХ планира ново задужење

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07.09.2026 18:52

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Фото: Pexel/ Sandin Redzo

Федерација БиХ планира ново задужење од 20 милиона КМ емисијом трезорских записа заказаном за 29. септембар.

Сарајевска берза објавила је јавни позив за учешће у 91. емисији трезорских записа ФБиХ путем аукције на овој берзи.

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Планирани износ емисије је 20 милиона КМ, номинална вриједност трезорског записа је 10.000 КМ, док је 29. септембар наредне године датум њихових доспијећа.

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Тагови :

ФБиХ

задужење

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