ФБиХ планира ново задужење

Аутор:АТВ редакција
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Федерација БиХ планира ново задужење од 20 милиона КМ емисијом трезорских записа заказаном за 29. септембар.
Сарајевска берза објавила је јавни позив за учешће у 91. емисији трезорских записа ФБиХ путем аукције на овој берзи.
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Планирани износ емисије је 20 милиона КМ, номинална вриједност трезорског записа је 10.000 КМ, док је 29. септембар наредне године датум њихових доспијећа.
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