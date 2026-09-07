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Краљ Чарлс донио одлуку о Харију и Меган

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07.09.2026 20:21

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Краљ Чарлс
Фото: Tanjug/Chip Somodevilla/Pool Photo via AP

Британски краљ Чарлс III изјавио је данас (7. септембра) да ће војвода и војвоткиња од Сасекса, принц Хари и Меган Маркл, након повратка у Велику Британију остати приватна лица и да неће обављати званичне краљевске дужности.

Хари и Меган повукли су се из улоге активних чланова краљевске породице 2020. године, када су се преселили у Канаду, а потом у Калифорнију, гд‌је су живјели шест година, преноси Скај њуз.

Краљ Чарлс наложио је лорду коморнику да контактира владине институције и војску након што су, послије повратка пара прошлог мјесеца, упућени захтјеви за појашњење њиховог званичног статуса.

У писму упућеном релевантним високим званичницима у британској влади, војсци и локалним представницима британске Круне, британски краљ је навео да одлука Харија и Меган из јануара 2020. године да се повуку из обављања репрезентативних дужности у име монарха и да више нису активни чланови краљевске породице "остаје у потпуности на снази".

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Како је наведено, такав статус разликује се од државних и краљевских дужности које обављају активни чланови краљевске породице и омогућава пару финансијску независност и заштиту приватности, у складу са њиховим жељама.

Хари и Меган повукли су се из активног обављања краљевских дужности из личних и финансијских разлога, а њихов повратак у Велику Британију 26. августа изазвао је бројна нагађања о разлозима тог потеза, наводи британска телевизија.

(Независне новине)

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Тагови :

Краљ Чарлс III

Меган Маркл

принц Хари

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