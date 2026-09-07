Берни Еклстон ухапшен на аеродрому: Код њега пронађена пушка

Аутор:АТВ редакција
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Легендарни бивши власник Формуле 1, Берни Еклстон, ухапшен је, према написима британских медија, данас, 7. септембра, на аеродрому у Португалу у својој 95. години живота.
Како јавља "The Sun", познати бизнисмен и љубитељ брзих точкова приведен је на једном мањем аеродрому у близини Лисабона због чињенице да је са собом носио пушку.
И португалски медији су данас објавили исту информацију, а додају да је Берни Еклстон ухапшен током рутинске полицијске операције и да полиција није могла да повјерује када је видјела чувеног бизнисмена са пушком код себе.
Португалска полиција се за сада није оглашавала поводом привођења британског бизнисмена.
Медији подсјећају да је он већ привођен због исте ствари прије четири године када је понио пушку са собом у авион на лету из Бразила до Швајцарске, преноси Телеграф.
Former F1 boss Bernie Ecclestone arrested for 'carrying shotgun at airport' pic.twitter.com/3hZHwfPXJJ— The Sun (@TheSun) September 7, 2026
Све то десило се 2022. године у Сао Паулу, али је он тада рекао да није био свјестан да је пушка била код њега у пртљагу. Допуштено му је да се брани са слободе, након што је платио кауцију.
Тада је порекао да је био привођен, упркос чињеници да су бразилске власти објавиле саопштење у којем је јасно било наведено да је био лишен слободе.
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