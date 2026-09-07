Logo

Берни Еклстон ухапшен на аеродрому: Код њега пронађена пушка

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 19:48

Коментари:

0
Берни Еклстон ухапшен на аеродрому: Код њега пронађена пушка
Фото: Envato/travelarium

Легендарни бивши власник Формуле 1, Берни Еклстон, ухапшен је, према написима британских медија, данас, 7. септембра, на аеродрому у Португалу у својој 95. години живота.

Како јавља "The Sun", познати бизнисмен и љубитељ брзих точкова приведен је на једном мањем аеродрому у близини Лисабона због чињенице да је са собом носио пушку.

Рутинска полицијска операција

И португалски медији су данас објавили исту информацију, а додају да је Берни Еклстон ухапшен током рутинске полицијске операције и да полиција није могла да повјерује када је вид‌јела чувеног бизнисмена са пушком код себе.

Португалска полиција се за сада није оглашавала поводом привођења британског бизнисмена.

Привођен и раније

Медији подсјећају да је он већ привођен због исте ствари прије четири године када је понио пушку са собом у авион на лету из Бразила до Швајцарске, преноси Телеграф.

Све то десило се 2022. године у Сао Паулу, али је он тада рекао да није био свјестан да је пушка била код њега у пртљагу. Допуштено му је да се брани са слободе, након што је платио кауцију.

Тада је порекао да је био привођен, упркос чињеници да су бразилске власти објавиле саопштење у којем је јасно било наведено да је био лишен слободе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Ухапшен Берни Еклстон

Пушка

Формула 1

Берни Еклстон

Коментари (0)

Више из рубрике

Халкидики Грчак острво море туристичка дестинација

Свијет

Дејан забиљежио необичан призор у Ханиотију: Ево шта је угледао на дну мора

2 ч

0
Рекордна година у Италији: Ово љето најтоплије у посљедњих 75 година

Свијет

Рекордна година у Италији: Ово љето најтоплије у посљедњих 75 година

3 ч

0
Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.

Свијет

Иран упозорава Запад: Спремни смо за одговор ако...

3 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Свијет

Урушио се спрат зграде у центру Рима, људе извлчили из рушевина

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

36

Ватра се поново разбукатала и приближила манастиру Возућица

20

21

Гроб генерала Младића прекривен вијенцима

20

21

Краљ Чарлс донио одлуку о Харију и Меган

20

16

Мајке избодених ученица из Тузле проговориле: "Плачу, не спавају, имају трауме"

20

05

Огласио се Еклестон послије хапшења, милијардер објаснио откуд сачмара у авиону

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима