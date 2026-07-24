Намирнице које не треба подгријавати: Постоји ризик по здравље

Аутор:АТВ редакција
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Када желимо да искористимо остатке хране, обично сви кренемо са подгријавањем оброка. Мађутим стручњаци су упозорили да поједине намирнице захтијевају посебан опрез те да их није паметно подгријавати.
Начин чувања и поновно загријавање могу утицати на квалитет хране, а ако није правилно складиштена, повећава се могућност размножавања бактерија и настанка токсина.
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Кувани пиринач не би требало дуго да стоји на собној температури. Ако се након припреме не охлади брзо и не одложи у фрижидер, у њему се могу развити бактерије које стварају токсине. Важно је да се пиринач чува на одговарајући начин и да се подгријава само једном.
Шпинат, блитва, зеље и целер садрже природне нитрате који при неправилном чувању и поновном загријавању могу да се промијене у једињења која нису пожељна за организам. Због тога се препоручује да се ова јела поједу одмах након припреме или да се чувају у фрижидеру и конзумирају без поновног подгријавања.
Намирнице богате протеинима, попут живинског меса и јаја, треба правилно термички обрадити и чувати. Ако су дуго стајале ван фрижидера, повећава се ризик од развоја бактерија које могу изазвати стомачне тегобе. Када их подгријавате, потребно је да буду равномјерно загријане до одговарајуће температуре, преноси Најжена.
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Кувани кромпир такође може представљати ризик ако се након припреме дуго држи на собној температури. Због тога га је најбоље што прије охладити и чувати у фрижидеру, како би се смањила могућност развоја бактерија.
Гљиве су осјетљива намирница коју је најбоље појести одмах након припреме. Дуготрајно стајање и поновно загријавање могу променити њихов састав и квалитет, па стручњаци савјетују да се не подгријавају више пута.
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Без обзира на врсту хране, основно правило безбједности јесте да се кувана јела што прије охладе, чувају у фрижидеру и подгријавају само једном, уз довољно високу температуру. Правилно складиштење хране значајно смањује ризик од кварења и помаже да оброк остане безбједан за конзумацију.
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