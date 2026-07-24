Logo

Намирнице које не треба подгријавати: Постоји ризик по здравље

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 09:04

Коментари:

0
пуњени печени кромпир састојци рецепт ручак
Фото: YouTube/printscreen

Када желимо да искористимо остатке хране, обично сви кренемо са подгријавањем оброка. Мађутим стручњаци су упозорили да поједине намирнице захтијевају посебан опрез те да их није паметно подгријавати.

Начин чувања и поновно загријавање могу утицати на квалитет хране, а ако није правилно складиштена, повећава се могућност размножавања бактерија и настанка токсина.

Облаци, киша, снијег-10012025

Друштво

Данас временски ролеркостер: Ево каква је прогноза

Пиринач

Кувани пиринач не би требало дуго да стоји на собној температури. Ако се након припреме не охлади брзо и не одложи у фрижидер, у њему се могу развити бактерије које стварају токсине. Важно је да се пиринач чува на одговарајући начин и да се подгријава само једном.

Шпинат и друго лиснато поврће

Шпинат, блитва, зеље и целер садрже природне нитрате који при неправилном чувању и поновном загријавању могу да се промијене у једињења која нису пожељна за организам. Због тога се препоручује да се ова јела поједу одмах након припреме или да се чувају у фрижидеру и конзумирају без поновног подгријавања.

Пилетина, ћуретина и јаја

Намирнице богате протеинима, попут живинског меса и јаја, треба правилно термички обрадити и чувати. Ако су дуго стајале ван фрижидера, повећава се ризик од развоја бактерија које могу изазвати стомачне тегобе. Када их подгријавате, потребно је да буду равномјерно загријане до одговарајуће температуре, преноси Најжена.

Ријека Хрватска

Регион

Алармантни подаци: У Хрватској се од почетка љетне сезоне утопило 16 особа

Кромпир

Кувани кромпир такође може представљати ризик ако се након припреме дуго држи на собној температури. Због тога га је најбоље што прије охладити и чувати у фрижидеру, како би се смањила могућност развоја бактерија.

Гљиве

Гљиве су осјетљива намирница коју је најбоље појести одмах након припреме. Дуготрајно стајање и поновно загријавање могу променити њихов састав и квалитет, па стручњаци савјетују да се не подгријавају више пута.

Беба

Породица

Постоје имена која црква не прихвата: Мијењају се приликом крштења

Без обзира на врсту хране, основно правило безбједности јесте да се кувана јела што прије охладе, чувају у фрижидеру и подгријавају само једном, уз довољно високу температуру. Правилно складиштење хране значајно смањује ризик од кварења и помаже да оброк остане безбједан за конзумацију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Храна

Намирнице

подгријавање хране

здравље

оброк

Коментари (0)

Прочитајте више

Ауто брзо вози на путу.

Регион

Возач почетник (18) дивљао на ауто-путу: Возио 211 км/х, па ухапшен

4 ч

0
Операција

Регион

Драма у операционој сали: Са плафона пала лампа од 80 килограма

4 ч

0
саобраћај поплава киша

Друштво

АМС савјетује возаче: Сезона одмора, пратите камере

4 ч

0
мед пчеле

Савјети

Како препознати прави мед у тегли: Ево на шта треба обратити пажњу при куповини

4 ч

0

Више из рубрике

Правилно мјерење крвног притиска захтијева поштовање неколико кључних корака: одмор од 5 минута прије мјерења, правилан положај тијела и руке у нивоу срца, као и избјегавање кафе и цигарета сат времена прије поступка

Здравље

Руски научници развили нови систем за рано откривање ризика од срчаних обољења

21 ч

0
Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.

Здравље

Да ли ношење мобилних телефона у џепу смањује плодност код мушкараца?

1 д

0
Спавање

Здравље

Зашто се и након проспаване ноћи будимо уморни?

1 д

0
Пијете ли шумеће таблете из маркета? Катастрофа су, а са суплементима претјерујете

Здравље

Пијете ли шумеће таблете из маркета? Катастрофа су, а са суплементима претјерујете

1 д

0

  • Најновије

12

41

Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација

12

38

Хорор у Хрватској: Тијело жене пронађено у мору, откривени детаљи ужаса

12

35

Дјевојка (26) пала са четвртог спрата зграде: Задобила тешке повреде

12

33

Акција "Шибица": Ухапшен мушкарац, пронађене три лабораторије и дрога

12

26

Рекордно низак ниво Дунава угрозио пловидбу, промет преполовљен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима