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Ухваћен у Поткозарју: Пао због бесправне сјече шуме

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 09:59

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Ухваћен у Поткозарју: Пао због бесправне сјече шуме
Фото: Pixabay

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су слободе лице З.К. из Поткозарја због постојања основа сумње да је починило кривично дјело "Шумска крађа".

Поступајући по плану оперативне акције "Козара 2026", полицијски службеници су на парцели у Поткозарју, која је у власништву Шумског газдинства Бањалука, уочили извршену бесправну сјечу шуме.

На лицу мјеста полицијски службеници су у присуству радника Шумског газдинства Бањалука извршили увиђај. Том приликом је утврђено да је извршена бесправна сјеча више трупаца букве, у укупној количини од четрнаест зарез петнаест метара кубних.

Предузимањем законом прописаних мјера и радњи, као и кроз прикупљена сазнања, полицајци су утврдили да се наведено лице З.К. доводи у директну везу са извршењем овог кривичног дјела.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

поткозарје

сјеча стабала

хапшење

ПУ Бањалука

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