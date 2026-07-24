Купујете дизелаша? Ових пет ствари провјерите прије него дате новац

Аутор:АТВ редакција
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Куповина половног дизел аутомобила данас је знатно сложенија него прије десетак година.
Модерни дизел мотори опремљени су турбопуњачима, "комoн реил" системима убризгавања, ДПФ филтерима и бројним електронски контролисаним компонентама које омогућавају високе перформансе, мању потрошњу горива и нижу емисију штетних гасова. Међутим, управо због те сложености сваки озбиљнији квар може да прерасте у веома скупу поправку.
Многи купци и даље највећу пажњу посвећују километражи или уредно попуњеној сервисној књижици. Иако су и једно и друго важни показатељи, они сами по себи нису гаранција да је мотор у добром стању. Километража може бити враћена, сервисна историја непотпуна, а возило може изгледати беспрекорно упркос озбиљном механичком хабању.
Зато стручњаци препоручују детаљну дијагностику мотора прије куповине. Неколико прецизних мјерења може за кратко вријеме открити стварно техничко стање погонског склопа, указати на скривена оштећења и помоћи купцу да избјегне велике трошкове након преузимања возила.
Пет најважнијих провјера које би сваки половни дизел аутомобил требало да прође прије куповине:
Турбопуњач је једна од најоптерећенијих компоненти модерног дизел мотора. Његов задатак је да повећа количину ваздуха који улази у цилиндре како би сагоријевање било ефикасније, снага мотора већа, а потрошња горива мања.
Мјерењем притиска турбопуњача провјерава се да ли он постиже вриједности које је прописао произвођач у различитим режимима рада мотора. Свако значајније одступање од фабричких вриједности може указивати на хабање турбине, цурење ваздуха у усисном систему, неисправан вакуумски или електрични актуатор, проблеме са промјенљивом геометријом турбине или квар система управљања.
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Ако турбопуњач развија пренизак притисак, мотор ће имати слабије перформансе, већу потрошњу горива и отежано убрзање. С друге стране, превисок притисак може изазвати преоптерећење мотора и довести до озбиљних механичких оштећења. Правовремена дијагностика омогућава откривање проблема прије него што трошкови поправке достигну више хиљада евра.
Мјерење компресије сматра се једном од најважнијих провјера приликом процјене стварног механичког стања дизел мотора. За разлику од електронске дијагностике, која открива евидентиране кварове, тест компресије показује у каквом су стању основни механички дијелови мотора.
Компресија представља притисак који настаје сабијањем ваздуха у цилиндру прије убризгавања горива. Код исправног мотора вриједности морају бити довољно високе и, што је још важније, уједначене у свим цилиндрима. Већа одступања готово увијек указују на повећано хабање мотора.
Ниска компресија може бити посљедица истрошених клипних прстенова, оштећених зидова цилиндара, истрошених или неисправних вентила, напрсле заптивке главе мотора или других озбиљних механичких кварова. Такви проблеми често узрокују отежано паљење хладног мотора, повећану потрошњу уља, слабије перформансе, плави или бијели дим из издувног система и већу потрошњу горива. Мјерење компресије једна је од најисплативијих провјера прије куповине половног дизел аутомобила, јер омогућава процјену унутрашњег стања мотора без његовог растављања.
Систем подмазивања има кључну улогу у дуговјечности сваког мотора. Моторно уље смањује трење између покретних дијелова, одводи топлоту, штити од корозије и уклања ситне нечистоће настале током рада. Мјерењем притиска уља провјерава се да ли пумпа за уље обезбјеђује довољан притисак у свим режимима рада мотора.
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Пренизак притисак може указивати на истрошену пумпу за уље, повећане зазоре у лежајевима радилице или брегасте осовине, зачепљене уљне канале или прекомјерно хабање унутрашњих дијелова мотора. Дуготрајан рад са недовољним притиском уља може изазвати озбиљна оштећења радилице, лежајева, турбопуњача и других виталних компоненти мотора. Зато је стабилан притисак уља један од најважнијих показатеља укупног механичког стања мотора.
Систем убризгавања "комон реил" ради под изузетно високим притисцима, који код савремених дизел мотора могу прелазити две хиљаде бара. Управо захваљујући тако високом притиску омогућени су прецизно дозирање горива, тиши рад мотора и нижа емисија штетних гасова. Током дијагностике упоређују се задате и стварно измјерене вриједности притиска горива у различитим режимима рада мотора.
Већа одступања могу указивати на истрошену пумпу високог притиска, неисправан регулатор притиска, квар сензора или истрошене дизне. Проблеми у овом систему најчешће се испољавају кроз отежано покретање мотора, нестабилан рад у леру, пад снаге, повећану потрошњу горива или паљење лампице за квар мотора. Будући да су поправке овог система међу најскупљима код дизел возила, његова провјера прије куповине је од изузетног значаја.
Филтер честица (ДПФ) саставни је дио готово свих модерних дизел аутомобила и служи за задржавање честица чађи насталих сагоријевањем горива. Дијагностички уређај може да очита степен засићености филтера, количину нагомиланог пепела, број успјешно обављених регенерација и евентуалне прекиде процеса самочишћења. Ови подаци пружају веома добар увид у начин на који је возило коришћено и одржавано.
Прекомјерно запушен ДПФ може довести до повећане потрошње горива, губитка снаге мотора, учесталијих регенерација, преласка мотора у безбједносни режим рада, као и потребе за скупим чишћењем или замјеном филтера. Правовремена провјера може спријечити непријатна изненађења одмах након куповине возила, преноси Каматица.
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