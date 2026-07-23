Тачна сатница: Када смијете за волан послије алкохола?

Аутор:АТВ редакција
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Многи возачи вјерују да ће једна чаша вина или кригла пива брзо „испарити“, али стручњаци упозоравају да алкохол не нестаје из организма онолико брзо колико већина мисли.
На брзину разградње утичу пол, тјелесна маса, године, метаболизам, врста пића, количина хране коју сте претходно појели, али и брзина којом сте пили.
Због тога не постоји универзално правило колико је потребно чекати прије вожње, али постоје оквирне процјене које могу помоћи да схватите колико дуго алкохол остаје у организму.
Према ријечима токсиколога др Радомира Ковачевића, које преноси Блиц, алкохол почиње да дјелује свега неколико секунди након уношења у организам, док највећу концентрацију у крви достиже приближно пола сата након конзумације.
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"Алкохол се веома брзо апсорбује. Оптимално је да се након конзумирања алкохола за волан не седа најмање два и по сата, како би организам имао времена да преради део унесеног алкохола", објашњава Ковачевић.
Ипак, наглашава да не постоји тачна количина пића која ће свакога задржати испод дозвољене границе, јер то зависи од низа индивидуалних фактора.
Британска организација за безбједност саобраћаја Road Respect објавила је оквирне процјене колико је организму потребно да преради алкохол након различитих пића.
Чаша вина (13,5% алкохола)
једна чаша – око 3,5 сата
двије чаше – око 7 сати
три чаше – око 10,5 сати
четири чаше – око 14 сати
пет чаша – око 17,5 сати
једна чашица – око 1,5 сат
двије – око 3 сата
три – око 4,5 сата
четири – око 6 сати
пет – око 7,5 сати
једна кригла – око 2,5 сата
двије – око 5 сати
три – око 7,5 сати
четири – око 10 сати
пет – око 12,5 сати
Важно је нагласити да су ово само процјене. Организам сваког човјека другачије прерађује алкохол, па се на ове вриједности не треба ослањати као на гаранцију да ћете бити испод законског лимита.
Брзина разградње алкохола зависи од више фактора:
тјелесне масе,
пола и старости,
метаболизма,
врсте и количине алкохола,
хране коју сте јели прије пића,
брзине испијања алкохола,
општег здравственог стања.
Стручњаци упозоравају да двије особе које попију исту количину алкохола могу имати потпуно различиту концентрацију алкохола у крви.
Професор токсикологије др Славица Вучинић упозорава да алкохол не утиче само на концентрацију у крви, већ и на способност безбједне вожње.
Већ при мањим количинама алкохола возачи постају опуштенији и склонији прецјењивању властитих способности, док истовремено рефлекси постају спорији.
С повећањем концентрације алкохола долази до сужавања видног поља, слабије процјене удаљености, отежаног уочавања пјешака и саобраћајних знакова, лошије координације покрета и продуженог времена реакције.
Код већих концентрација могу се јавити дезоријентација, двоструке слике, мучнина, повраћање, па чак и губитак свијести.
Агенција за безбједност саобраћаја наводи да просјечан организам преради око осам грама чистог алкохола на сат.
За приближно 100 милилитара вина или мању криглу пива потребно је око 90 минута да се алкохол у потпуности апсорбује, али то не значи да је тада организам спреман за вожњу.
Стручњаци зато упозоравају да након првог гутљаја алкохола не треба сједати за волан.
Иако постоје оквирне процјене колико алкохол остаје у организму, ниједна формула не може са сигурношћу одредити када је неко потпуно способан за вожњу.
Због тога стручњаци имају јединствену препоруку: ако сте пили алкохол, не возите. Ризик од успорених реакција и погрешне процјене постоји и када возач мисли да је потпуно тријезан.
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