Аларм у БМВ-у: Повлаче више од 318.000 аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки произвођач аутомобила БМВ повлачи 318.495 возила у САД због проблема са анласером који би у одређеним ситуацијама могао да се прегрије и изазове пожар, саопштила је америчка Национална управа за безбједност саобраћаја на путевима (НХТСА).
Опозив обухвата поједине моделе БМВ серије 3, БМВ серије 4 Купе, БМВ серије 4 Кабрио, као и моделе БМВ X3 и БМВ X4. У ову акцију је укључена и Тојота Супра, модел који дијели одређене техничке компоненте са немачким произвођачем.
Према наводима НХТСА, проблем је повезан са стартером који може да се прегрије, због чега постоји ризик од квара и могућег избијања пожара у моторном простору.
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Компанија БМВ ће власнике свих обухваћених возила обавијестити о даљим корацима, док ће овлашћени сервиси бесплатно замијенити спорни дио како би се потпуно уклонио безбједносни ризик.
Власници могу провјерити да ли је њихов аутомобил обухваћен опозивом помоћу ВИН броја свог возила на званичној интернет страници компаније, преноси Телеграф.
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