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Стевандић: Српска сваки дан боља, што потврђује и нова класа питомаца

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 14:58

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Ненад Стевандић
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је да је Република Српска сваки дан у нечему боља, богатија, опремљенија и организованија, што потврђује и нова класа питомаца Полицијске академије која је данас потписала уговоре.

"Свједочимо једном од тих дана који се јасно виде. Наше задовољство је велико јер имамо, не само високо обучене и етичке генерације полицајаца, специјалаца и жандармерије, него и врхунску опрему са којом се служе и могућност да реагују моментално", рекао је Стевандић новинарима у Залужанима код Бањалуке.

Он је оцијенио да они нису само чувари насљеђа него и будућности.

Нада се да ће и убудуће бити праћен технолошки развој, опремљеност и брзина којом полиција треба да реагује, те да ће све институције Републике Српске и у наредном периоду пројектовати још бржу, бољу и опремљенију полицију.

"Сретан сам што смо постигли ту врсту унутрашњег људског, националног и државотворног консензуса што значи да смо сви сигурни, без обзира на којем мјесту радимо и гдје живимо, јер је полиција брза и добро опремљена", рекао је Стевандић.

У Бањалуци је данас 359 кадета 29. класе Полицијске академије потписало уговоре о почетку обуке, од којих се 21 школује за потребе Полиције Брчко дистрикта, преноси Срна.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Република Српска

Народна скупштина Републике Српске

МУП Републике Српске

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