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Додик: Имовина укњижена на Српску и нико не може да је раскњижи

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 13:36

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за новинаре, 23.07.2026.
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас да је имовина Републике Српске јавно укњижена и нико не може да је раскњижи, а да у ФБиХ обезвређују и нападају српску имовину.

Додик је рекао да је позиција Срба у ФБиХ јадна, за разлику од муслимана које у Републици Српској нико не дира, а они покушавају да иритирају и изазивају са ратним застава које остају забрањена на територији Српске.

"Прво су напали имовину СПЦ и то је најновији догађај у Бугојну, обезвређују имовину Срба у цијелој ФБиХ. Рачуна се да је преко 80 милијарди вриједности имовине којом су Срби располагали у ФБиХ. Највише су изгубили Срби у Сарајеву гдје су станови", рекао је Додик.

Додик је рекао да се са заставом Републике Српске не би могло отићи у Сарајево, гдје би, каже, у најмању руку због тога била разбијена глава.

Нагласио је да је Кристијан Шмит говорио како су му фиоке пуне законских рјешења за имовину коју може да наметне, али да то није смио да учини, што је побједа Републике Српске.

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Он је рекао да никаква примамљива прича о ЕУ, о централизацији БиХ, не може да се наметне.

Додик је поздравио долазак америчких истражилаца-тужилаца у Дервенту, наводећи да је главни циљ да дођу у Сарајево.

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Тагови :

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Република Српска

српска имовина

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