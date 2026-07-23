Врата била широм отворена хакерима: Воцап разговори били угрожени

Аутор:АТВ редакција
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Истраживачи компаније Гуардио открили су безбједносни проблем у екстензији Адобе Акробат за Гугл Хром који је могао да омогући нападачима приступ информацијама приказаним у Воцап вебу.
Напад није захтјевао крађу колачића сесије нити директно преузимање корисничког налога, већ је користио начин на који екстензија комуницира са отвореним веб сервисима. Пропуст је означен као ЦВЕ-2026-48294 и добио је назив ХерметикРидер. За потенцијални напад било је довољно да корисник који има инсталирану спорну екстензију посети посебно припремљену интернет страницу коју контролише нападач.
Према анализи истраживача, проблем је настао због везе између Адобе Акробат екстензије и странице Вотсап веба. Нападач је могао да искористи ту комуникацију како би покушао да натјера екстензију да извршава одређене радње у оквиру већ отвореног Воцап прозора.
На тај начин потенцијално су могли бити доступни подаци који су се у том тренутку налазили учитани у прегледачу. То је укључивало информације попут листе разговора, имена контаката, садржаја порука и података повезаних са корисничким профилом, док поруке које нису биле приказане на екрану нису биле доступне.
Истраживачи наводе да је механизам могао да се искористи и за покушај преузимања Воцап налога кроз манипулацију КР кодом за повезивање нових уређаја. Међутим, такав сценарио захтјевао би додатну радњу корисника, односно да особа сама скенира лажни КР код који би јој био приказан.
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Због тог додатног корака, могућност успјешног напада била је знатно ограничена. Ипак, стручњаци сматрају да овакви пропусти показују колико је важно пажљиво провјеравати додатке инсталиране у прегледачу, посебно оне који имају приступ садржају других веб апликација.
Компанија Адобе ријешила је проблем кроз верзију 26.5.2.3 своје Хром екстензије, а ажурирање се корисницима доставља аутоматски. Према информацијама истраживача, између пријаве проблема и објављивања закрпе прошла су само 2 дана, што указује на брзу реакцију компаније.
До сада нема потврде да је овај безбједносни пропуст коришћен у стварним нападима. Ипак, због великог броја корисника који имају инсталирану Адобе Акробат екстензију, истраживачи сматрају да је важно да сви провјере да ли користе најновију верзију.
Зашто су овакви пропусти посебно осјетљиви
Екстензије прегледача често имају широке дозволе јер морају да комуницирају са различитим врстама садржаја на интернету. Када такав додатак добије приступ подацима других отворених страница, потенцијални безбједносни ризик постаје много већи.
Истраживачи из Гуардиа зато препоручују корисницима да редовно ажурирају додатке које користе и да уклањају оне који им нису потребни. Посебна пажња савјетује се код екстензија које имају велики број корисника, јер сваки пропуст може имати утицај на огроман број уређаја, преноси Курир.
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