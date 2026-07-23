У Палати Републике сједница Организационог одбора о обиљежавању Дана сјећања

Аутор:АТВ редакција
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У Палати Републике у Бањалуци у току је сједница Организационог одбора за обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у оружаној акцији "Олуја" и хрватског погрома над Србима из Републике Српске Крајине 1995. године
Сједници присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Владе Саво Минић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, предсједник Милорад Додик, директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић, в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић.
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Влада Републике Српске прогласила је 4. август Даном жалости у Републици Српској.
Предсједник Владе Саво Минић поручио је да је то најмање што Република Српска, међу највећим српским жртвама 20. вијека, може да учини за крајишке Србе.
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