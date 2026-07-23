Због фотографије колача пријети им казна до 3.000 евра: Пазите шта објављујете

Аутор:АТВ редакција
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Када су у питању објаве на друштвеним мрежама, корисници морају бити посебно опрезни. Свако објављивање фотографија или видео-снимака којима није могуће утврдити извор, сматра се кршењем ауторских права.
Наизглед безазлена фотографија колача могла би скупо да кошта музичко друштво Мусиквереин Бромбацх 1845 из њемачке савезне покрајине Баден-Виртемберг. Због кориштења фотографије без лиценце, овој организацији пријети казна између 2.500 и 3.000 евра, што би за удружење које функционише на волонтерској основи могло да представља озбиљан финансијски удар.
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Све је почело када су на својој интернет страници објавили најаву продаје колача уз фотографију посластице. Неколико дана касније стигла им је званична опомена адвокатске канцеларије у којој се наводи да удружење нема право да користи ту фотографију, јер не може да докаже да је за њу купљена лиценца.
Предсједница удружења Катарина Кубон изјавила је да ју је садржај писма шокирао и да је ријеч о износу који организација тешко може да поднесе. Како би покрили могуће трошкове, разматрају једнократне уплате чланова или покретање хуманитарне акције за прикупљање новца.
Проблем додатно компликује чињеница да више није могуће утврдити одакле је фотографија преузета. Без доказа о стеченим ауторским правима, кориштење слике сматра се кршењем ауторског права.
Након овог случаја музичко друштво уклонило је све фотографије са своје интернет странице те јавно упозорило друга удружења да буду опрезне при кориштењу слика пронађених на интернету. Истовремено су отворили могућност донација како би лакше поднијели неочекиване трошкове.
Овај случај још једном показује колико скупо може бити кориштење фотографија без одговарајуће дозволе. У Њемачкој, осим ауторских права на фотографије, вриједи и право на властиту фотографију, што значи да се слике особа, укључујући дјецу, смију објављивати само уз њихов изричит пристанак или пристанак родитеља у случају малољетника.
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Стога стручњаци упозоравају да треба бити врло опрезан при објављивању садржаја на интернету.
(Феникс)
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