Инфлуенсери се потукли насред улице: Размјењивали ударце док су прелазили улицу

Аутор:АТВ редакција
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Узнемирујући снимак физичког сукоба чији су актери познати Инстаграм инфлуенсери, Лазар Амиџић и Стефан Чоловић, појавио се на друштвеним мрежама.
Инцидент се, према првим информацијама, догодио у Црнотравској улици на Бањици!
Снимак обрачуна уочен је праћењем друштвених мрежа на Инстаграм профилу под називом "Принц од Бањице друговјенчани", након чега је прича експлодирала на интернету и изазвала бурне реакције пратилаца.
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"На снимку се јасно види како се двојица младића бију песницама и размјењују ударце док истовремено прелазе улицу, угрожавајући и себе и саобраћај. Снимак је убрзо почео масовно да се шири по групама и друштвеним мрежама," наводи извор упознат са случајем.
О случају је обавијештена полиција и тужилаштво.
Незванично, туча се одиграла јуче.
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