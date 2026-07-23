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Инфлуенсери се потукли насред улице: Размјењивали ударце док су прелазили улицу

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 11:57

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Узнемирујући снимак физичког сукоба чији су актери познати Инстаграм инфлуенсери, Лазар Амиџић и Стефан Чоловић, појавио се на друштвеним мрежама.

Инцидент се, према првим информацијама, догодио у Црнотравској улици на Бањици!

Снимак обрачуна уочен је праћењем друштвених мрежа на Инстаграм профилу под називом "Принц од Бањице друговјенчани", након чега је прича експлодирала на интернету и изазвала бурне реакције пратилаца.

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"На снимку се јасно види како се двојица младића бију песницама и размјењују ударце док истовремено прелазе улицу, угрожавајући и себе и саобраћај. Снимак је убрзо почео масовно да се шири по групама и друштвеним мрежама," наводи извор упознат са случајем.

О случају је обавијештена полиција и тужилаштво.

Незванично, туча се одиграла јуче.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

инфлуенсер

Туча

потукли се инфлуенсери

Београд

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