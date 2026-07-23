Ударац за Бреда Пита: Још једно дијете жели да се одрекне његовог презимена

Аутор:АТВ редакција
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Породични раздор између Бреда Пита и Анђелине Џоли не јењава ни годинама након развода.
Након Шајло, Захаре и Медокса, и 18-годишња Вивијен одлучила је да званично носи само мајчино презиме.
Најмлађа кћерка славног глумца и Анђелине Џоли поднијела је захтјев за званичну промјену презимена, тражећи да из свог имена уклони очево презиме.
Према судским документима поднесеним Вишем суду округа Лос Анђелес, жели да се њено име промијени из Вивијен Маршелин Џоли-Пит у Вивијен Маршелин Џоли. Као разлог промјене наведени су "лични разлози", а рочиште је заказано за 2. новембар.
Ово није први пут да је Вивијен јавно показала да жели да се дистанцира од очевог презимена.
Још у мају 2024. године, када је заједно са мајком Анђелином Џоли радила као продуценткиња бродвејске представе The Outsiders у позоришном програму потписала се само као Вивијен Џоли.
Вивијен, која је 2008. године рођена заједно са братом близанцем Ноксом, сада је четврто дијете бившег холивудског пара које је одлучило да одбаци очево презиме.
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Прије ње исти потез повукли су старија сестра Захара (21) и брат Медокс (24), који такође желе да званично користе искључиво презиме Џоли.
Према законима Калифорније, особе које желе да промијене име или презиме дужне су да четири узастопне седмице прије судског рочишта објаве јавно обавјештење у новинама, што су Захара и Медокс већ учинили. преноси ЦдМ.
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