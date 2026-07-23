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Амерички Конгрес усвојио рекордни војни буџет

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 09:04

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Крупни план Капитола САД са америчком заставом.
Фото: Ben Kelsey/Pexels

Представнички дом Конгреса Сједињених Америчких Држава тијесном већином усвојио је своју верзију Закона о националној одбрани /НДАА/ за 2027. годину, којим се одобрава рекордних 1,15 билиона долара војне потрошње.

НДАА укључује више одредби којима се стотине милиона долара издвајају за заједничке војне пројекте Сједињених Америчких Држава и Израела.

За закон је гласало 216 посланика, док је 212 било против, јавио је Ројтерс.

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Мјеру је подржала већина републиканаца, док је већина демократа гласала против.

Поједине демократе су покушале да оспоре одредбу која предвиђа јачање безбједносне сарадње САД и Израела, али њихов приједлог није добио подршку.

(Танјуг)

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Тагови :

Америка

Амерички Конгрес

Закон о националној одбрани

америчка војска

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