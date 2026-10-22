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Више од 600 дронова испаљено на Москву, већина оборена

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22.10.2026 08:01

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Припадник украјинског Центра за специјалне намјене „Омега“ демонстрира лансер мреже „Чипа“, који је развила украјинска компанија „БлуБирд Тек“, за одбрану од FPV дронова, на неоткривеној локацији у Украјини, у уторак, 20. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Efrem Lukatsk

Градоначелник Москве Сергеј Собјањин изјавио је да је 630 дронова кренуло од синоћ према Московској области, од којих је већина уништена на удаљеним прилазима.

"Између 20.30 часова по московском времену 21. октобра и 4.00 часа 22. октобра, 630 дронова упутило се ка Московској области. Већину су уништиле снаге противваздушне одбране на удаљеним прилазима, док су 163 дрона неутралисана у близини Москве", објавио је Собјањин на друштвеним мрежама.

Гувернер Дмитриј Миљајев изјавио је да је седамдесет украјинских дронова оборено изнад руске Тулске области и да није било жртава.

Руско Министарство одбране саопштило је да су руске оружане снаге током ноћи напале предузећа украјинског комплекса намјенске индустрије и објекте транспортне инфраструктуре у Кијеву, као и лучку инфраструктуру у Одеској области.

У саопштењу се прецизира да су мета била предузећа која се баве производњом и складиштењем крстарећих ракета и беспилотних летјелица дугог и средњег домета, објекти транспортне инфраструктуре у Кијеву, објекти лучке инфраструктуре у Одеској области, као и ратни бродови који се користе у интересу оружаних снага Украјине, преноси Срна.

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Тагови :

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Напад дроновима

Кијев

Напад

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