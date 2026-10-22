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Хелез проговорио, боље да није: 8.000 КМ плата у ПДПС БиХ? Ништа, то је као пензија

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22.10.2026 08:42

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Хелез проговорио, боље да није: 8.000 КМ плата у ПДПС БиХ? Ништа, то је као пензија

Пензионери у Федерацији још нису дошли себи од бисера које је изрекао Елмедин Конаковић, министар спољних послова у Савјету министара, "да пипну џеп када приме пензију и кажу осјете ли шта", на муке им је присјео Зукан Хелез, министар одбране у Савјету министара, који је, између осталог, рекао "шта је његових 8.000 КМ као будућег посланика у Парламентарној скупштини БиХ, по њему то је 'као пензија'".

"Мени као Зукану Хелезу, 8.000 КМ примања у државном Парламенту, шта? Ништа, то је као пензија, али не могу гледати са стране како ову државу дијеле, крчме", хладно је изјавио Хелез током гостовања на Федералној телевизији прије неколико дана.

Ово што је Хелез изрекао изазвало је велико незадовољство и критику јавности. Људи не могу да вјерују да Хелез 8.000 КМ доводи у контекст пензије.

Прије свега, поставља се питање да ли Хелез, актуелни министар одбране у Савјету министара, зна колико износе пензије у БиХ. Рецимо у Федерацији. По свему судећи, не зна и не занима га.

Да ли зна да највиша пензија износи 3.461 КМ, а најнижа 451 КМ.

Пензионери

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Зна ли Хелез колико је просјечна нето плата у ФБиХ. Вјероватно не зна јер је његова "мизерних" 8.000 КМ.

Ово су само неки од коментара на Зуканову "опаску".

- "Јесте пензија 8.000 КМ, али за читаво село", "Која бахатост и неразумијевање оних који немају ни 700 КМ мјесечно, а таквих је много нажалост у овој нашој напаћеној земљи", "Мало Зукане, тражи повишицу", "Па кад ти не значи ништа, сваки пут кад добијеш плату донирај у јавне кухиње, болесним, старим и оним којима је потребна помоћ. Буди мерхаметли срца и руке" - стоји у коментарима.

(Фактор)

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Тагови :

Зукан Хелез

Пензија

Плата

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