Крвави напад на аеродром у Саудијској Арабији: Једна особа убијена, осам повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а осам их је повријеђено у нападу на Међународни аеродром Краљ Фахд у Дамаму, на истоку Саудијске Арабије, саопштила је Генерална управа за цивилно ваздухопловство (ГАЦА).
Како преноси Ал Џазира, позивајући се на саопштење ГАЦА, сви повријеђени превезени су у болнице. Задобили су повреде различитог степена, од лакших до критичних.
Истог дана погинуле су још двије особе након што је саудијска противваздушна одбрана пресрела дрон који је покушао да погоди постројење на нафтном пољу Шејба, компаније Сауди Арамко, саопштило је саудијско Министарство енергетике.
На аеродрому је причињена и материјална штета, а њене размјере још се утврђују.
Ријеч је о најновијем у низу напада на саудијске аеродроме, у вријеме када се додатно заоштрава сукоб између јеменских Хута и међународно признате јеменске владе, коју подржава Саудијска Арабија.
У ранијем нападу пројектилом на аеродром Краљ Халид у Ријаду, 11. октобра погинула је једна особа, док је 11 људи повријеђено. Дан раније, у нападу на исти аеродром, живот је изгубило 12 особа, а више од 300 их је повријеђено..
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