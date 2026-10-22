Закербергу пријети милијардски порез, „Мета“ повукла неочекиван потез

Аутор:АТВ редакција
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Компанија "Мета платформе" постигла је договор са директором Марком Закербергом да остане да живи у Калифорнији након што је упозорио да разматра напуштање државе ако гласачи сљедећег мјесеца усвоје приједлог о увођењу пореза на богатство.
Према споразуму, Закерберг ће добити нове акције без права гласа које може да прода да би потенцијално платио порески рачун од више милијарди долара у случају да порески приједлог буде усвојен.
У замјену, он ће у наредних осам година бити становник Калифорније или ће живјети гдје год "Мета" буде имала своје сједиште, наводи компанија.
Закерберг, шести најбогатији човјек на свијету према "Форбсу", са имовином од око 240 милијарди долара, рекао је "Мети" да разматра пресељење изван Калифорније јер би "калифорнијски порез на богатство" могао да га изложи огромној пореској обавези и потенцијално га примора да прода гласачке акције да би платио порез.
Грађани Калифорније одлучиће гласањем о Приједлогу 40, којим је предвиђено увођење једнократног пореза од пет одсто милијардерима у овој америчкој држави.
Политички аналитичари сматрају да је далеко од извјесног да ће приједлог бити усвојен. У Калифорнији живи чак 250 милијардера, чије богатство заједно вриједи преко два билиона долара, преноси Срна.
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