Туристкиње постале хит на мрежама: Кад кренеш у Париз, а завршиш на демонстрацијама

Аутор:АТВ редакција
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Париз, град љубави, романтике и свјетски познатих знаменитости, за двије туристкиње приредио је мало другачију добродошлицу од оне којој су се вјероватно надале.
Умјесто да безбрижно шетају улицама француске престонице и уживају у њеним љепотама, дјевојке су се с коферима нашле усред демонстрација, пролазећи између окупљених демонстраната као да су само на путу до сљедећег хотела.
Снимак њиховог проласка брзо је постао илустрација ситуације у којој се туриста запита да ли је резервисао одмор или карту за први ред на друштвеним дешавањима.
Док демонстранти имају своје разлоге за окупљање, туристкиње очигледно имају свој циљ, а то је да стигну тамо гдје су кренуле, без обзира на то шта се дешава око њих.
Можда су замишљале фотографисање испред Ајфеловог торња, кафу у неком шармантном париском кафићу и шетњу уз Сену. Умјесто тога, добиле су и призор који сигурно нису имале у туристичком водичу.
Једно је сигурно. Ко је ових дана кренуо у Париз очекујући искључиво романтику и разгледање, могао би да се врати са много занимљивијом причом него што је планирао. Јер, изгледа да у Паризу понекад није довољно резервисати хотел и спаковати кофер, ваља провјерити и шта се дешава на улицама.
Туристкиње су тако, барем судећи по снимку, завршиле у погрешно вријеме на правом мјесту, а ако им је циљ био да доживе Париз из једног сасвим неочекиваног угла.
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