Резервишете хотел, а њега нема: ЕУ истражује Букинг због превара

Аутор:АТВ редакција
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Европска комисија покренула је истрагу против Букинг.кома, највеће свјетске интернетске платформе за резервацију смјештаја, како би утврдила да ли крши европски Акт о дигиталним услугама (ДСА) и предузима ли довољно мјера за заштиту корисника од лажних огласа и превара.
„Европљани би требало да могу да резервишу годишњи одмор без страха од преваре. Актом о дигиталним услугама утврђују се јасне одговорности платформи за уклањање тих ризика и морамо осигурати да водећа платформа за резервације у Европи озбиљно схвати те одговорности“, изјавила је извршна потпредсједница Европске комисије за технолошки суверенитет, безбједност и демократију Хена Виркунен.
Портпарол Комисије Томас Регније рекао је да Букинг не чини довољно како би спријечио интернетске преваре и обмане те да је због тога покренута истрага.
Према подацима Европске комисије, чак 66 одсто интернетских резервација хотела остварује се путем Букинга. Истовремено, на тој платформи је од 2022. до 2024. године забиљежен пораст броја превара од 500 одсто, док је укупна штета од превара само у 2024. години достигла 4,2 милијарде евра, наводи Комисија.
Истрага ће се усредсредити на три области: лажне огласе за смјештај, интернетске преваре којима се краду лични подаци и транспарентност оглашавања.
Први дио истраге односи се на лажне огласе за смјештај који заправо не постоји.
„Резервишете хотел, дођете на наведену адресу, а хотела тамо нема“, објаснио је Регније.
Други дио односи се на фишинг, односно интернетске преваре у којима се нападачи лажно представљају као поуздане организације како би од корисника дошли до осјетљивих података, попут лозинки, ПИН-ова или бројева кредитних картица.
Комисија изражава забринутост и због заштите личних података корисника Букинга.
„Забринути смо јер Букинг не пружа довољну заштиту података, укључујући имена, бројеве телефона и адресе електронске поште, како пословних тако и приватних корисника“, рекао је Регније.
Трећи дио истраге односи се на транспарентност огласа на Букингу. Комисија упозорава да корисницима мора бити јасно да ли се неки смјештај налази међу првим резултатима претраге зато што одговара њиховим критеријумима или зато што је власник платио бољу позицију.
„Оглашавање је и ако платите да ваш хотел буде боље рангиран на платформи. Иако је таква пракса сама по себи законита, Букинг мора бити транспарентан према потрошачима“, рекао је Регније.
Комисија ће зато провјерити могу ли корисници за сваки оглас једноставно сазнати ко стоји иза њега, ко га је платио, зашто им се приказује и како могу промијенити поставке које утичу на приказивање огласа.
Према Акту о дигиталним услугама, корисници имају право да знају када им се приказује оглас и у чије име. Без тих информација не могу разликовати резултате који одговарају њиховој претрази од оних који су истакнути због плаћеног оглашавања, упозорава Комисија.
Покретање службене истраге не значи да је Букинг прекршио правила. Европска комисија тек треба да утврди да ли постоји повреда Акта о дигиталним услугама и донесе коначну одлуку.
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