Свим трудницама поједностављен начин остваривања права на НИПТ

Аутор:АТВ редакција
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Новим измјенама Програма неинвазивног пренаталног тестирања из крви труднице за 2026. годину, који је почео да се примјењује, свим трудницама је поједностављен начин остваривања права на НИПТ тест, саопштено је из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
Препоруку за овај тест може дати било који доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства из здравствене установе која са Фондом здравственог осигурања Републике Српске има закључен уговор за ову дјелатност.
Фонд је поједноставио ову процедуру како би труднице брже и ефикасније остваривале ово право.
Гинеколог из било које уговорне здравствене установе може да препоручи овај тест, за разлику од раније, када је НИПТ могао да препоручи искључиво гинеколог са примарног нивоа и код којег је жена регистрована.
Осим препоруке, труднице треба да потпишу свој пристанак код гинеколога за спровођење НИПТ-а који се прилаже приликом предаје захтјева за рефундацију трошкова, појаснили су из Фонда.
Програмом и даље остаје да право на рефундацију трошкова НИПТ тестирања имају труднице старије од 35 година, као и млађе труднице које имају медицинске индикације за НИПТ.
Труднице НИПТ тестирање могу обавити у било којој здравственој установи која пружа ову услугу, а након тога се Фонду здравственог осигурања Републике Српске обраћују са захтјевом за рефундацију трошкова, у року од годину дана од дана плаћања теста.
Рефундација трошкова НИПТ тестирања спроводи се на основу одлуке Владе Републике Српске, а труднице имају право на рефундацију по цијени која је дефинисана цјеновником, максимално до 1.100 КМ, напомиње се у саопштењу Фонда.
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