Критичних 48 сати у БиХ: Угрожено 13 мјеста, издата упозорења

Аутор:АТВ редакција
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У наредних 48 сати у БиХ се очекују обилне падавине које би могле довести до бујичних поплава и покретање клизишта. Федерална управа цивилне заштите упозорава грађане, а упозорење је и грађанима Српске. На бањалучкој регији активан је наранџасти метеоаларм због јаких удара вјетра.
Обилне падавине које се очекују у наредна два дана могле би изазвати поплаве и покретање клизишта у појединим дијеловима БиХ, упозорила је Федерална управа цивилне заштите (ФУЦЗ). За бањалучку регију данас је активан наранџасти метеоаларм због јаких удара вјетра
Упозорење високог нивоа издато је за сриједу, 21. октобар, и четвртак, 22. октобар, а највеће количине кише прогнозиране су на југу БиХ.
Према извјештају АРИСТОТЛЕ-ЕНХСП, ознаке АР0327, који је објављен у уторак, 20. октобра, у Херцеговини би за 48 часова могло пасти између 50 и 100 милиметара кише. На крајњем југу локално се очекује и до 120 милиметара, док је за сјеверне дијелове БиХ прогнозирано до 30 милиметара падавина.
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Киша би требало да почне у сриједу ујутро, а најинтензивније падавине очекују се до четвртка ујутро. Слабија киша могућа је и током четвртка послијеподне и увече.
Из Федералне управе цивилне заштите упозоравају да би велика количина падавина у кратком периоду могла довести до наглог раста водостаја ријека и мањих водотока, што повећава опасност од изливања воде и плављења угрожених подручја.
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Као посебно ризично издвојено је подручје сјеверозападно од Коњица, док би натопљено земљиште могло створити услове за покретање клизишта.
Упозорењем је обухваћено шире подручје јужне БиХ, укључујући Мостар, Коњиц, Требиње, Фочу, Јабланицу, Столац, Широки Бријег, Невесиње, Билећу, Читлук, Љубиње, Гацко и Калиновик, као и околна насеља.
Надлежне службе позвале су становништво да редовно прати временске прогнозе и упозорења цивилне заштите, те да на вријеме предузме мјере како би смањило могућу штету.
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Посебно се препоручује чишћење одводних канала и сливника, као и заштита имовине на локацијама које су раније биле изложене поплавама.
- Смањите путовања на минимум, нарочито у близини корита ријека, бујичних токова и подручја подложних клизиштима. Возачима се савјетује да прилагоде вожњу условима на путу због смањене видљивости и опасности од одрона и воде на коловозу - поручили су из Федералне управе цивилне заштите.
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