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Старија жена опљачкана усред дана у центру Сарајева

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21.10.2026 07:51

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Старија жена опљачкана усред дана у центру Сарајева
Фото: Vijesti.ba

Старија жена опљачкана је јуче усред дана, у 15.20х, испред зграде у којој живи у улици Кемал Бегова у центру Сарајева.

На снимку видеонадзора који је у посједу Вијести.ба, види се како нападач прилази с леђа док је жена откључавала улазна врата зграде, а потом је ухватио у пред‌јелу главе. Незванично, с главе јој је скинуо наушнице и ланчић.

Жена се покушала отргнути и одбранити штапом, али безуспјешно. Напад су забиљежиле надзорне камере, а случај је пријављен полицији.

За сада није познато је ли починилац идентификован и да ли му је полиција ушла у траг.

Овакви догађаји изазивају узнемиреност међу грађанима, који очекују да надлежне службе што прије расвијетле случај и починиоца приведу правди.

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Тагови :

Пљачка

Сарајево

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