Аутор:АТВ редакција
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Старија жена опљачкана је јуче усред дана, у 15.20х, испред зграде у којој живи у улици Кемал Бегова у центру Сарајева.
На снимку видеонадзора који је у посједу Вијести.ба, види се како нападач прилази с леђа док је жена откључавала улазна врата зграде, а потом је ухватио у предјелу главе. Незванично, с главе јој је скинуо наушнице и ланчић.
Жена се покушала отргнути и одбранити штапом, али безуспјешно. Напад су забиљежиле надзорне камере, а случај је пријављен полицији.
За сада није познато је ли починилац идентификован и да ли му је полиција ушла у траг.
Овакви догађаји изазивају узнемиреност међу грађанима, који очекују да надлежне службе што прије расвијетле случај и починиоца приведу правди.
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