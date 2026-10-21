Украдене ријетке покемон картице вриједне скоро милион долара

Аутор:АТВ редакција
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Ријетке картице за размјену вриједне скоро милион долара украдене су из камиона ФедЕкса у Јужној Калифорнији.
Интересовање за Покемон картице из 1990-их поново расте, а познате личности попут Џоа Џонаса и Логана Пола придружиле су се колекцији. Неке вриједе хиљаде долара, што је довело до низа пљачки широм Сједињених Држава посљедњих година, извјештава АБЦ њуз .
Посљедњи инцидент догодио се 13. октобра испред канцеларија компаније Professional Sports Authenticator (PSA) у Санта Ани, потврдила је јуче локална полиција. Према њиховим процјенама, стотине украдених картица, укључујући изузетно вриједне Покемон картице, вриједе укупно око 858.000 евра. „Међутим, тачна вриједност украдених предмета још није утврђена“, наводи се у саопштењу полиције.
Картице припадају колекционарима из цијеле земље који су их послали PSA на процјену аутентичности и вриједности. Лопови су провалили у камион и однијели двије пуне палете кутија са картицама и дио пошиљке са треће палете.
Палете су садржале разне колекционарске картице, укључујући спортске и Покемон картице.
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Закључно са јучерашњим даном, није било хапшења и истрага је у току. Према полицијским информацијама, лопови су провалили у камион док је возач био одсутан, у периоду од 60 до 90 минута.
Колекционари, власник ПСА, потврдили су да су упознати са крађом. „Тјесно сарађујемо са полицијом и превозником док је истрага у току“, саопштила је компанија. Одмах су деактивирали сертификате за украдене карте и обавестили партнере на тржишту да обрате пажњу на ретке и серијализоване примјерке.
„Наша служба за кориснике је директно контактирала погођене купце и преговарамо о надокнади штете на основу фер тржишне вриједности. Разумијемо колико ово утиче на колекционаре, јер многи од њих ове картице виде као више од пуке финансијске имовине“, додали су Колекционари.
ФедЕкс је укратко прокоментарисао да је безбједност пошиљки њихов приоритет. „Сарађујемо са локалним органима реда у истрази, а ако имате додатних питања, обратите се истражитељима“, наводи се у њиховом саопштењу. Једна од жртава, колекционар познат као Скај-Би Кардс, рекао је у видеу на Јутјубу да су му украдене 104 картице.
Платио је више од 7.120 евра за њихову процену, а биле су осигуране на више од 133.650 евра. „Двије године сам сакупљао тих 104 картице. Међу њима је много незаменљивих копија које више никада нећу видјети. Искрено, то ме највише боли, поред чињенице да сам финансијски потпуно уништен“, рекао је у видеу.Растуће тржиште и све већи број крађа.
Nearly $1 million in rare trading cards, including highly valued Pokémon and sports cards, were stolen from a FedEx truck parked near a Southern California business that authenticates and grades the collectible items, according to police. https://t.co/tj3xz4IbQE— ABC News (@ABC) October 21, 2026
Пљачка се дешава у вријеме када је потражња за колекционарским предметима у порасту. У фебруару су лопови у Анахајму провалили у продавницу пробивши зид из суседног простора и украли Покемон картице у вриједности од десетине хиљада долара. Камере за надзор снимиле су тројицу лопова како бјеже са пленом за мање од десет минута.
Сличан инцидент догодио се у априлу у Чикагу, гдје су из продавнице „Елит Спортс Кардс“ украдене картице вриједне 89.100 евра у брзој провали. Џаред Маст, предсједник алтернативне инвестиционе групе „Маст Веалтх Менаџмент“, потврдио је да је вриједност Покемон картица значајно порасла. „Рекао бих да су у посљедњих 12 мјесеци цијене скочиле између 200 и 300 процената“, рекао је Маст.
Он је објаснио да је вриједност расла у три таласа током посљедње деценије. Први талас се догодио 2016. године појавом мобилне игре Покемон Го, а нови талас је услиједио 2019. и 2020. године, када су познате личности попут Логана Пола почеле да улажу у колекционарске предмете.
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