Logo
Large banner

Крвопролиће у Покемон шопу, људи бјеже у паници (ВИДЕО)

Аутор:

АТВ

26.03.2026

16:55

Коментари:

0
Фото: pexels

Жена запослена у продавници Покемон робе у трговачком округу Токија убијена је у нападу ножем, а нападач је након тога извршио самоубиство, саопштила је полиција.

У саопштењу се наводи да је жртва жена стара око 20 година, као и да је нападач такође био у двадесетим годинама, јавили су јапански медији.

Телевизијска кућа ТВ Асахи јавила је да је жена била запослена у продавници Покемон центра и да је нападач имао два ножа.

Локални медији су пренијели да мотив напада за сада није познат. Видео снимци објављени на друштвеним мрежама приказују купце како бјеже са места злочина док су се кола хитне помоћи приближавала згради, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Tokio

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner