Крвопролиће у Покемон шопу, људи бјеже у паници (ВИДЕО)

Аутор:АТВ
26.03.2026
16:55
Жена запослена у продавници Покемон робе у трговачком округу Токија убијена је у нападу ножем, а нападач је након тога извршио самоубиство, саопштила је полиција.
У саопштењу се наводи да је жртва жена стара око 20 година, као и да је нападач такође био у двадесетим годинама, јавили су јапански медији.
Телевизијска кућа ТВ Асахи јавила је да је жена била запослена у продавници Покемон центра и да је нападач имао два ножа.
Локални медији су пренијели да мотив напада за сада није познат. Видео снимци објављени на друштвеним мрежама приказују купце како бјеже са места злочина док су се кола хитне помоћи приближавала згради, преноси Телеграф.рс.
SE RE PUDRIO EN JAPON— ElBuni (@therealbuni) March 26, 2026
Un tipo armado con cuchillos atacó un centro pokemon en ikebukuro (tokio), mato a una empleada y despues se apuñaló a el mismo pic.twitter.com/NKpB3X17cI
