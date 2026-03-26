Путин: Санкције Москви незаконите

Извор:
СРНА
26.03.2026
13:47
Коментари:0
Санкције уведене Русији су незаконите, јер их нису одобриле УН, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Оне нису легитимне - желим да то нагласим - јер их никада нису одобриле одлуке УН", рекао је Путин на конгресу Руског савеза индустријалаца и предузетника.
Према његовим ријечима, тешко је предвидјети посљедице сукоба на Блиском истоку, али већ постоје процјене да се може поредити са ефектима пандемије вируса корона.
Он је оцијенио да сукоб на Блиском истоку наноси значајну штету међународној логистици, производњи и ланцима снабдијевања, док истовремено врши интензиван притисак на компаније које производе угљоводонике, метале и ђубрива.
Путин је подсјетио да је пандемија драматично успорила развој свих региона и континената, без изузетка.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч1
Најновије
Најчитаније
14
34
14
30
14
29
14
13
13
56
Тренутно на програму