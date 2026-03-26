Logo
Large banner

Извор:

СРНА

26.03.2026

13:47

Путин: Санкције Москви незаконите
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Санкције уведене Русији су незаконите, јер их нису одобриле УН, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Оне нису легитимне - желим да то нагласим - јер их никада нису одобриле одлуке УН", рекао је Путин на конгресу Руског савеза индустријалаца и предузетника.

Према његовим ријечима, тешко је предвидјети посљедице сукоба на Блиском истоку, али већ постоје процјене да се може поредити са ефектима пандемије вируса корона.

Он је оцијенио да сукоб на Блиском истоку наноси значајну штету међународној логистици, производњи и ланцима снабдијевања, док истовремено врши интензиван притисак на компаније које производе угљоводонике, метале и ђубрива.

Путин је подсјетио да је пандемија драматично успорила развој свих региона и континената, без изузетка.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

34

МОК: Само биолошке жене могу да се такмиче на олимпијским играма у женској категорији

14

30

Битно о бошњачкој Декларацији о осуди исламофобије

14

29

Шеф војске запријетио: Ако Израел буде пред поразом, улазимо у рат са Ираном

14

13

Ако мушкарац изговара ових осам реченица – бјежите од њега

13

56

Минић: Дуел са Станивуковићем на дну листе мојих приоритета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner