Трамп: Земље чланице НАТО нису учиниле ништа да нам помогну у вези са Ираном

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп поновио је данас да земље чланице НАТО нису учиниле ништа да помогну у вези са Ираном, као и да то неће заборавити.
- Земље чланице НАТО нису учиниле апсолутно ништа да помогну по питању Ирана, те лудачке нације, која је сада војно десеткована. Сједињеним Државама није потребно ништа од стране НАТО-а, али нећемо заборавити овај веома важан тренутак - рекао је Трамп.
Амерички предсједник изјавио је у уторак да су савезници САД у Персијском заливу углавном испунили његова очекивања, док су га земље чланице НАТО разочарале.
- Земље Персијског залива учиниле су мало више од оних из НАТО-а - оцијенио је Трамп, а посебно је похвалио Катар, Уједињене Арапске Емирате, Кувајт и Саудијску Арабију.
