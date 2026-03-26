Трамп: Земље чланице НАТО нису учиниле ништа да нам помогну у вези са Ираном

26.03.2026

11:43

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп поновио је данас да земље чланице НАТО нису учиниле ништа да помогну у вези са Ираном, као и да то неће заборавити.

- Земље чланице НАТО нису учиниле апсолутно ништа да помогну по питању Ирана, те лудачке нације, која је сада војно десеткована. Сједињеним Државама није потребно ништа од стране НАТО-а, али нећемо заборавити овај веома важан тренутак - рекао је Трамп.

Амерички предсједник изјавио је у уторак да су савезници САД у Персијском заливу углавном испунили његова очекивања, док су га земље чланице НАТО разочарале.

- Земље Персијског залива учиниле су мало више од оних из НАТО-а - оцијенио је Трамп, а посебно је похвалио Катар, Уједињене Арапске Емирате, Кувајт и Саудијску Арабију.

