Иран има услов за отварање Ормуског мореуза?

15.04.2026 22:45

Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.
Званичник Ирана је изјавио данас за "Ројтерс" да би режим у Техерану могао да ослободи пролаз бродовима кроз Ормуски мореуз уколико би Сједињене Државе пристале да више не нападају Иран.

Није прецизирао када би то могло да се догоди уочи нове рунде преговора која би могла да се догоди већ крајем ове недјеље, иако нема још увијек званичне потврде за то.

Извор из Ирана је морао да остане анониман и саопштио је да је отварање Ормуског мореуза, са стране Омана, већ предложено Сједињеним Државама на преговорима у Исламабаду у Пакистану.

Међутим, није спомињао дијелове мореуза који су минирани како комерцијални бродови и нафтни танкери не би могли да пролазе без дозволе иранске револуционарне војске.

Да подсјетимо, Израел и Сједињене Државе напале су Иран у суботу 28. фебруара у раним јутарњим часовима у војној операцији “Епски бијес”. У нападима првог дана је убијен врховни вођа Ирана Али Хамнеи, од 8. априла на снази је двонедјељни прекид ватре, док је од 13. априла америчка морнарица блокирала прилазе Ормуском мореузу и иранске луке након пропалих преговора у Пакистану.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

