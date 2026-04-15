Нетанјаху: Израел је спреман за сваки сценарио

Израел је спреман за сваки сценарио док трају преговори САД са Ираном, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
"Наши амерички пријатељи стално нас обавјештавају о контактима са Ираном. Наши циљеви су идентични. У очекивању могућности да се борбе наставе, спремни смо за сваки сценарио", рекао је Нетанјаху у видеу објављеном на "Иксу".
Он је додао да израелске снаге настављају нападе на Хезболах у Либану и да су спремне да заузму Бинт Џебејл.
Нетанјаху је напоменуо да је дао инструкције израелској војсци да настави са јачањем зоне безбједности на југу Либана.
