Нетанјаху: Израел је спреман за сваки сценарио

АТВ
15.04.2026 21:07

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Израел је спреман за сваки сценарио док трају преговори САД са Ираном, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.

"Наши амерички пријатељи стално нас обавјештавају о контактима са Ираном. Наши циљеви су идентични. У очекивању могућности да се борбе наставе, спремни смо за сваки сценарио", рекао је Нетанјаху у видеу објављеном на "Иксу".

Он је додао да израелске снаге настављају нападе на Хезболах у Либану и да су спремне да заузму Бинт Џебејл.

Нетанјаху је напоменуо да је дао инструкције израелској војсци да настави са јачањем зоне безбједности на југу Либана.

