Медведев упозорио: Европска постројења за дронове су потенцијалне мете

АТВ
15.04.2026 19:32

Дмитриј Медведев
Фото: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев изјавио је да су европска постројења за производњу дронова потенцијалне мете за руске оружане снаге.

"Саопштење руског Министарства одбране мора се схватити дословно: списак европских постројења која производе дронове и другу опрему је списак потенцијалних мета за руске оружане снаге", објавио је Медведев на "Иксу".

Он је додао да ће вријеме напада "зависи од тога шта се буде дешавало".

Италијански премијер Ђорђа Мелони изјавила је раније да је њена земља спремна да развија заједничку производњу дронова са Украјином, а холандски министар одбране Дилан Јесилгоз Зегеријус саопштио је да ће Холандија уложити 248 милиона евра у производњу дронова за Украјину, преноси Срна.

Дмитриј Медведев

Русија

Европска унија

