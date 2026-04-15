Медведев упозорио: Европска постројења за дронове су потенцијалне мете

Аутор:АТВ
Коментари:0
Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев изјавио је да су европска постројења за производњу дронова потенцијалне мете за руске оружане снаге.
"Саопштење руског Министарства одбране мора се схватити дословно: списак европских постројења која производе дронове и другу опрему је списак потенцијалних мета за руске оружане снаге", објавио је Медведев на "Иксу".
Он је додао да ће вријеме напада "зависи од тога шта се буде дешавало".
Италијански премијер Ђорђа Мелони изјавила је раније да је њена земља спремна да развија заједничку производњу дронова са Украјином, а холандски министар одбране Дилан Јесилгоз Зегеријус саопштио је да ће Холандија уложити 248 милиона евра у производњу дронова за Украјину, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
46
20
19
20
17
20
08
19
57
Тренутно на програму