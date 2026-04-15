Захарова: Комплекс бијелог човјека и сопствене изузетности спрјечава Запад да се покаје за своје гријехе

15.04.2026 18:18

Мариа Захарова
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Комплекс бијелог човјека и осјећај сопствене изузетности спрјечавају Запад да призна своје грешке и покаје се за гријехе попут гордости, сујете и ароганције, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.

„Гордост, сујета и ароганција — то су страшни гријеси. Рјешење мора бити покајање, искрено и чистосрдно покајање, разумијевање сопствених недјела и жеља да се на томе ради. Али они (Запад) то немају. Они себе сматрају изузетнима и тако су сами себе у то убиједили“, рекла је Захарова за радио Спутњик.

Она је истакла да ова изузетност произилази из комплекса белог човјека који је Запад укоренио у својим умовима.

„Умјесто да кажете: 'Да, вјероватно смо погријешили када смо измислили ове полове, када смо приморали дјецу да промјене пол.' Да, то (признавање грешке) има своју цијену — биће неопходно платити веома високу одштету“, упозорила је Захарова, нагласивши да Запад није спреман да се покаје.

Према ријечима дипломате, западни демократски свијет је „полудео од самог себе“, али га комплекс бијелог човјека спрјечава да се покаје за сопствене гријехе.

Захарова је иронично закључила да се Запад полако, али сигурно креће ка провалији.

(спутник србија)

