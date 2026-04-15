Logo
Large banner

Ердоган открио када ће бити предсједнички избори у Турској

Аутор:

АТВ
15.04.2026 17:06

Коментари:

0
Ердоган открио када ће бити предсједнички избори у Турској
Фото: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да ће сљедећи предсједнички избори бити одржани према плану у мају 2028. године, одбацујући спекулације о пријевременом гласању.

"Избори ће бити одржани на вријеме", рекао је Ердоган новинарима.

Према истраживању које је спровела агенција АСАЛ, готово 60 одсто турских грађана подржава одржавање пријевремених општих избора.

Владајућа коалиција у Турској наводно је почела припреме за потенцијално пријевремено гласање, док су опозиционе личности, укључујући лидера Републиканске народне партије Озгура Озела, више пута позивале на ванредне изборе.

Девлет Бахчели, лидер Партије националистичког покрета и Ердоганов савезник, изјавио је да пријевремени предсједнички избори нису изводљиви с обзиром на тренутну ситуацију у региону.

Виши предсједнички савјетник Мехмет Уџум рекао је да би пријевремени избори теоретски могли бити одржани крајем 2027. или почетком 2028. године, ако их парламент одобри, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Реџеп Тајип Ердоган

Турска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Друга пуцњава у два дана: Најмање 20 рањених у Турској, има мртвих

6 ч

0
Слика са надзорне камере која приказује тинејџера који је са пушком ушао у школу у Турској

Свијет

Објављен нови снимак: Камере снимиле тренутак када наоружани тинејџер улази у школу

1 д

0
Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.

Свијет

Ово је нападач који је отворио ватру у школи: Масакр најавио на друштвеним мрежама

1 д

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Испливали детаљи крвавог пира у школи, расте број жртава

1 д

0

Више из рубрике

Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Ово се није десило од Кубанске кризе: Американци вратили санкционисани кинески брод

4 ч

0
Олупина Титаника

Свијет

Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

4 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

4 ч

0
Војислав Савић: "Слабо диваним маџарски"

Свијет

Војислав Савић: "Слабо диваним маџарски"

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Предсједник ММФ: Свјетска економија на граници фискалне одрживости, потребне хитне реформе

20

19

Џиновски нови кратер на Мјесецу изненадио научнике

20

17

Хакери упали на сајт који користе милиони: Ако имате овај алат за рачунар, у проблему сте

20

08

Стравично невријеме: Олуја однијела 16 живота на Карибима

19

57

Додик: Станивуковић жели да се кандидује јер бјежи, Град сада дугује 56 милиона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner