Ердоган открио када ће бити предсједнички избори у Турској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да ће сљедећи предсједнички избори бити одржани према плану у мају 2028. године, одбацујући спекулације о пријевременом гласању.
"Избори ће бити одржани на вријеме", рекао је Ердоган новинарима.
Према истраживању које је спровела агенција АСАЛ, готово 60 одсто турских грађана подржава одржавање пријевремених општих избора.
Владајућа коалиција у Турској наводно је почела припреме за потенцијално пријевремено гласање, док су опозиционе личности, укључујући лидера Републиканске народне партије Озгура Озела, више пута позивале на ванредне изборе.
Девлет Бахчели, лидер Партије националистичког покрета и Ердоганов савезник, изјавио је да пријевремени предсједнички избори нису изводљиви с обзиром на тренутну ситуацију у региону.
Виши предсједнички савјетник Мехмет Уџум рекао је да би пријевремени избори теоретски могли бити одржани крајем 2027. или почетком 2028. године, ако их парламент одобри, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
46
20
19
20
17
20
08
19
57
Тренутно на програму