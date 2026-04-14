Објављен нови снимак: Камере снимиле тренутак када наоружани тинејџер улази у школу

14.04.2026 16:28

Слика са надзорне камере која приказује тинејџера који је са пушком ушао у школу у Турској
Након јутрошњег напада у средњој школи на југоистоку Турске, у којем је рањено 16 особа, у јавности се појавио нови снимак с надзорних камера. Видео јасно приказује тренутак када наоружани тинејџер улази у ходник школе са сачмарицом у рукама, док се ученици и наставници покушавају сакрити.

Кадрови унутар Средње стручне и техничке школе "Ахмет Којунџу" у округу Сиверек биљеже драматичне тренутке непосредно прије него што је нападач запуцао унутар саме зграде.

На снимку се може видјети како особе у ходнику журно улазе у учионице и затварају врата за собом, схватајући шта се дешава. Убрзо након тога, у кадар улази тинејџер с руксаком на леђима, држећи пушку "пумпарицу".

У једном тренутку нападач застаје, накратко провјерава оружје у својим рукама, а затим наставља ходати ходником и подиже сачмарицу.

Свјетске новинске агенције, укључујући Ројтерс, потврдиле су аутентичност овог снимка упоређујући унутрашњост школе с ранијим фотографијама објекта. Такође, одјећа и руксак нападача на надзорним камерама у потпуности одговарају описима из званичних изјава и других доступних материјала с мјеста догађаја.

Подсјетимо, гувернер провинције Санлиурфа, Хасан Силдак, раније је потврдио да је нападач, рођен 2007. године и бивши ученик ове школе, прво насумично отворио ватру у школском дворишту прије него што је ушао у зграду.

У његовом походу повријеђено је укупно 16 особа, међу којима су четири наставника, 10 ученика, један полицајац и радник у кантини. Четворо повријеђених с лакшим повредама пребачено је у болнице у центру града, а надлежни су потврдили да, на сву срећу, нико од жртава није смртно страдао.

Када су јаке полицијске снаге стигле на мјесто догађаја и сатјерале нападача у ћошак, он је из истог оружја извршио самоубиство. Школски објекат је након тога у потпуности евакуисан, а мотив овог напада и даље је предмет опсежне полицијске истраге, преноси Кликс.

