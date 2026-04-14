Ово је нападач који је отворио ватру у школи: Масакр најавио на друштвеним мрежама

Младић (19) који је јутрос отворио ватру у стручно-техничкој школи "Ахмет Којунџу" у Турској и ранио најмање 16 ђака и наставника прије него што је извршио самоубиство, бивши је ученик те школе, јављају медији.
Он је, наводно, прије напада у округу Сиверек у Шанлиурфи на југоистоку Турске, објавио опасну пријетњу на друштвеним мрежама.
"Спремите се, за неколико дана ће почети напад на ову школу. Спремите се, даброви", написао је он, а преносе турски медији.
Утврђено је да је јутрос пуцао насумично на присутне, након чега је извршио самоубиство, изјавио је гувернер Шанлиурфе Хасан Шилдак, пренио је Танјуг.
Saldırıyı gerçekleştiren 2007 doğumlu Ömer Ket’in bir süre önce sosyal medya hesabından okulun Instagram hesabındaki paylaşıma tehdit içerikli yorumlar yaptığı ortaya çıktı:— Aykırı (@aykiri) April 14, 2026
“Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olucak hazır olun kunduzlar” https://t.co/RYr4qhFIND pic.twitter.com/40gBPJowpQ
"Прво је пуцао лијево и десно, па у школу. Онда је утрчао у школу. Унутра је пуцао директно на свакога кога је срео", рекао је очевидац Гокан Башараноглу.
Према првим извјештајима, у нападу је повређено 10 ученика, четири наставника, један полицајац и један радник у кантини, а повријеђени су превезени у државну болницу Сиверек, преноси турски ЦНН.
Починилац, који је напад извршио сачмарицом, након инцидента је извршио самоубиство истим оружјем.
