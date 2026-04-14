Logo
Large banner

Ово је нападач који је отворио ватру у школи: Масакр најавио на друштвеним мрежама

14.04.2026 13:29

Коментари:

0
Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.
Фото: Tanjug/Mevlut Bayraktar/IHA via AP

Младић (19) који је јутрос отворио ватру у стручно-техничкој школи "Ахмет Којунџу" у Турској и ранио најмање 16 ђака и наставника прије него што је извршио самоубиство, бивши је ученик те школе, јављају медији.

Он је, наводно, прије напада у округу Сиверек у Шанлиурфи на југоистоку Турске, објавио опасну пријетњу на друштвеним мрежама.

"Спремите се, за неколико дана ће почети напад на ову школу. Спремите се, даброви", написао је он, а преносе турски медији.

Утврђено је да је јутрос пуцао насумично на присутне, након чега је извршио самоубиство, изјавио је гувернер Шанлиурфе Хасан Шилдак, пренио је Тан‌југ.

"Прво је пуцао лијево и десно, па у школу. Онда је утрчао у школу. Унутра је пуцао директно на свакога кога је срео", рекао је очевидац Гокан Башараноглу.

Према првим извјештајима, у нападу је повређено 10 ученика, четири наставника, један полицајац и један радник у кантини, а повријеђени су превезени у државну болницу Сиверек, преноси турски ЦНН.

Починилац, који је напад извршио сачмарицом, након инцидента је извршио самоубиство истим оружјем.

Подијели:

Тагови :

Турска

Пуцњава

Школа

повријеђени

Нападач

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner